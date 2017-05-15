MLB》遭160km強襲球砸腳後...薛爾瑟霸氣9球3連K
有句俗話說打斷腳骨顛倒勇，看來似乎不只是傳言，國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)就用行動證明一切！他15日掛帥力抗費城人，4上意外遭一記時速達160公里的強襲球砸中腳，他當下倒地、面露痛苦神情，隨後遇襲失2分，但驚人的是他不但沒退場，下個半局更霸氣的飆連三打席3球三振。
此役薛爾瑟前3局威風八面，僅被打2支安打、無失分，但4上卻遭遇亂流，一開始就投出觸身球，接著更是被桑德斯(Michael Sanders)一記強襲球擊中腳。球還一路滾到一壘草皮與紅土交界處，顯見力道之強，薛爾瑟倒地數秒鐘後起身，但走沒幾步路就痛到躺在地上。
薛爾瑟隨後續投，但或多或少受腳疼痛影響，讓費城人逮到機會，靠兩名新秀B.史戴西(Brock Stassi)和納普(Andrew Knapp)的安打進帳2分。不過薛爾瑟向來鬥志高昂，從上周他對戰金鶯一役，拒絕下場的畫面就能知曉，若這時認為他會退場，那可就錯了。
薛爾瑟非但抵死不退，而且表現還更上層樓，5上霸氣十足演出大聯盟史上第84次連三個打席3球三振，還帶著傷腳飆出96英里(約154公里)火球，同時也是國民連同前身蒙特婁博覽會隊時期，隊史第5名達此成就的投手。最後他撐完6局失掉3分繳優質先發，另有8次三振，且沒投出四壞球，是本季頭一遭。
薛爾瑟奮力拚出勝投資格，國民牛棚卻不爭氣，8上失守遭費城人反超比分，讓薛爾瑟連續第二場先發白忙一場。不過費城人好不容易到手的領先，後援的尼謝克(Pat Neshek)卻沒能守住，讓國民靠麥可泰勒(Michael A.Taylor)8下轟出2分炮翻盤，終場以6比5擊敗費城人。
(中時電子報)
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