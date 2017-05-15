勒索病毒肆虐 財政部：報稅系統沒有遭駭疑慮

財政部長許虞哲。（劉宗龍攝）

財政部長許虞哲（見圖）15日在立法院財政委員會表示，3月已發現最新駭客勒索病毒。（劉宗龍攝）

財政部長許虞哲（見圖）15日在立法院財政委員會表示，3月已發現最新駭客勒索病毒。（劉宗龍攝）

勒索病毒「WannaCry」肆虐全球，媒體問及是否會影響今年所得稅網路申報，財政部長許虞哲15日在立法院財政委員會表示，3月已發現最新駭客勒索病毒，已要求財政資訊中心展開防毒程序和系統升級，中心系統申報沒有遭駭疑慮，不過，民眾報稅用的電腦若沒有升級防毒軟體，仍有遭駭風險。

(中時)