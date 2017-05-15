前瞻混戰中完成初審 條文保留至院會協商

國民黨立委爬上主席台，抗議民進黨在衝突中完成初審。(圖/陳鷖人攝)

立法院今（15）日續審「前瞻基礎建設特別條例」草案，藍綠黨團均祭出甲級動員。最終，草案就在衝突中完成逐條討論，送出委員會，條文保留至院會協商，全案須經黨團協商。

上週四立法院經濟聯席委員會在國民黨立委狂撒麵粉、推擠抗議聲中，「前瞻建設特別條例草案」完成前6條條文逐條討論。今日聯席委員會續審後面5條條文，其中包括草案關鍵條文第7條，總計畫期程8年、經費上限近8,900億元的預算計畫。

國民黨堅持退回「前瞻基礎建設特別條例」，並要求換主席邱議瑩；民進黨則表示，國民黨黨團意見不被接受，剩下5條條文要完成逐條審查。雙方再度爆發推擠衝突。

12點左右，在綠營人數優勢下，邱議瑩宣布完成逐條討論，通過草案送出委員會後隨即散會。

今日會議可以說是從頭吵到尾，9點會議時間一到，藍委邊撒假錢邊喊口號進入會議大廳，雙方隨即在主席台前推擠。藍委以吹哨、灑水、撒假鈔的方式杯葛，不過執政黨以多數優勢圍住主席台。稍後，國民黨提散會動議，邱議瑩在確認議事錄後點名表決，綠委人數優勢不通過。

值得注意處，會議中僅時代力量立委登記程序發言，意外引發在野黨間衝突。徐永明、高潞．以用．巴魕剌表示，希望回到大題討論，藍委有異議應登記程序發言，按照議事程序監督，並讓官員能夠發言。藍委則反諷時代力量：「假審查、真護航」。

立法院經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會昨聯席初審行政院版與中國國民黨籍立法委員曾銘宗版前瞻基礎建設特別條例草案。

(工商)