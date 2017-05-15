好慘！領先者霍姆斯84桿 球員賽天堂掉至地獄
總獎金1050萬美元的美巡球員錦標賽15日最後1輪，出現兩項南轅北轍紀錄！韓國21歲金時沅風光寫下賽史「最年輕冠軍」新猷，美國霍姆斯卻難堪創下賽史「領先者爆桿之最」不名譽紀錄。
本屆最差成績是84桿(高於標準桿12桿)，四天來共有3人爆出這個成績，其中1位就是前3輪領先者之一霍姆斯。
霍姆斯打完前3輪以209桿(-7)與美國同胞史坦利並列領先，沒想到他在決賽輪爭冠關鍵，竟以「領先者」打出生涯難慘不忍睹成績。
他前9洞包括第7洞雙柏忌在內，爆出40桿(+6)，後9洞成績更慘，在不到140碼的3桿洞第17洞，連打2次下水，這洞狂爆「8」桿，第18洞再吞下雙柏忌，打出44桿(+8)，最終這輪交出社會業餘球友才會出現的「84」桿，最終四天成績291桿，從出發前並列第1，狂洩至並列第41作收，儼然如天堂掉到地獄。
北愛爾蘭麥道爾與德國傑卡，分別在2011年與2009年前3輪領先，但2人決賽輪都爆出79桿，霍姆斯本屆84桿，成了賽史領先者決賽輪「爆桿第1」。
(中時電子報)
關鍵字：成績
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