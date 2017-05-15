豬哥亮病逝 白冰冰嘆一代巨星被賭所害

白冰冰上午錄新節目，聊到昔日戰友豬哥亮不禁感慨。（中視提供、資料照）

一代巨星豬哥亮15日清晨病逝，曾與他在錄影帶蓬勃時期合作主持的白冰冰，上午到中視錄她主持的新節目《冰冰SHOW》時受訪，她表示：「雖然早就知道會有今天，大家心裡也有數，但沒想到就是今天，還是覺得突然、很難過。」從來不失眠的她，昨晚突然輾轉難眠，自己也不知道為何，早上接到通知後，才知道原來是這樣，兩人相處的往事也不斷浮現腦海。

白冰冰說，在有線電視蓬勃發展前，有一系列錄影帶節目時代，當時兩人搭擋主持《黑狗黑貓大車拚》，說學逗唱、密切合作非常成功，也風靡一時，兩人不管台前台後，都有很深的革命情感，「我就是看著金晶長大的，有次金晶在後台一直哭鬧不休，原來是便秘，肚子都變很大了。我告訴他我自己帶小孩的方法，結果還真的有用，他對我的小孩也很關心疼惜。」

白冰冰認為，豬哥亮就像企業界白手起家的一代巨星，從搭布景的工人、在後台看著人家表演，到發展出自己獨特的主持風格。他不出來便罷，一出來便幹掉所有人，是難得的一代諧星。

她心疼豬哥亮人生最後階段還在為家人、為謝金晶付出，為家人的經濟做最後一搏，「生重病的人不能有壓力或生氣，尤其在跟生命拔河時，但他碰到的都是心情不好的。」至於豬哥亮這些年與女兒謝金燕的父女心結，最後終於破冰，白冰冰也認為父女之間沒有隔夜仇，幸好在他生前了了一樁心願。

白冰冰年初與豬哥亮一起參加旺旺集團尾牙，她說，當時兩人同坐一桌，豬哥亮看起來精神奕奕、狀況很ok，他甚至還在聊未來要合作的節目走向，「當時很樂見其成他又要回來中視，這一切歷歷在目，沒想到才沒多久⋯⋯」她說明知道會有這一天，但真正來臨時還是錯愕。

她表示，在她心目中，豬哥亮就是影壇巨星、大哥哥，平常很權威、不苟言笑，因為都在為錢所困，「我看到他時要不就是被追債，不然就是在借貸，一整天都在借貸與被追債。很佩服他，明明台下還在週轉，一上台訪問又可以馬上轉換情緒。」她說，豬哥亮識的字不多，開始進演藝圈後也沒跟社會上太多人互動，但做節目又必須是社會縮影，必須懂很多事，「有些人說是老天爺賞飯吃，我不這麼想。他有自己獨特的方法，是個非常聰明的人。」

但她也感嘆，這麼聰明的人，卻被唯一的「賭」字所害，她也勸過豬哥亮應該節儉、存點錢，結果豬哥亮回她：「我就不曾有錢可以存！」他說「借得深、做得才會入心」，現實中他也真的欠得很深，還沒做就先欠了，當年一起作秀，主持、唱歌結束後，大家等著領錢，他都直接就走了、不能領，因為錢都先借完了。

她說，以女性立場來看，不知道豬哥亮的現任夫人昨天母親節是怎麼過節的，她覺得很心疼、捨不得，「我不認識謝金燕的媽媽，但這之後的老婆都認識，選在豬哥亮最辛苦的時候嫁給他，沒有享受到他最風光的時候。」

(中時)