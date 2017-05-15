高市議會民進黨團 譴責國民黨杯葛前瞻

高市議會民進黨團15日上午召開記者會，齊聲表達支持前瞻計畫，並呼籲國民黨別再杯葛前瞻法案。（林宏聰攝）

《前瞻基礎建設特別條例》立院審查持續大亂鬥，高市議會民進黨團15日上午召開記者會，20多位議員齊聲表達支持前瞻計畫，並隔空向國民黨立委喊話，希望別再杯葛、阻撓前瞻法案與預算，阻擋高雄的發展。

高市議會民進黨團召開記者會，黨籍議員排排站，呼籲國民黨別「唱雙簧」，地方議員表示支持高雄建設，但中央立委卻強力杯葛前瞻計畫。

高雄市議長康裕成補充表示，她主持的9位國民黨議員總質詢中，就有包括周鍾讚、王耀裕、蔡金晏、吳益政等4位議員表態支持前瞻基礎建設，並認同爭取第3條捷運，顯示支持高雄爭取軌道建設的民意。

民進黨團總召張勝富說，縣市合併後高雄治理面積增加18倍，但馬英九政府時代，給高雄的補助少了818億，嚴重阻礙南北平衡發展，台北有14條捷運，高雄現在只是爭取第三條，「這樣會很過分嗎？」

綠營市議員李柏毅也說，高雄捷運黃線預計2024年通車，整整晚台北市24年，高雄市民難以接受，「難道國民黨立委陳宜民、黃昭順聽不到地方要求？」

市議員郭建盟則表示，預算必須逐條審查，請國民黨明確指出哪些前瞻計畫建設不需要，而不是全面政治性杯葛，阻礙地方進步，相信市民對這種行為會予以譴責。

(中時)