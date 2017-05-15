北韓導彈發射照曝光 金正恩慶功自稱「核子強國」
北韓14日試射了地對地中遠程導彈「火星12號」，而昨天也正值北京「一帶一路高峰論壇」開幕式和南韓新總統上任僅4日之時，北韓震懾鄰國的意味濃厚，而今天北韓黨媒《勞動新聞》曝光了導彈點火的照片，北韓領導人金正恩不但全程在場監督，還在導彈成功試射後開心與身旁的將領及士兵慶功，他也表示，這次試射大成功，更稱北韓已經是「名符其實的核子強國」。
據北韓《勞動新聞》曝光的照片中，可以看到金正恩從前一天的事前準備導彈發射車將導彈運出就在現場監督，也可以看到導彈點火發射的景象，而在導彈成功試射後，金正恩也站在電腦螢幕前開心大笑，並且手握身旁的金嶺和在場士兵慶功。
北韓聲稱這次此次試射的目的，在於測試可搭載大型重量核彈頭的中遠端戰略彈道導彈，而試射的成功，也顯示導彈的制導及操作、結構、加壓、發射等系統得到認證，這次「火星12」導彈飛行最高高度達2111.5公里，距離達787公里，最後精準落入公海上的目標地點，而試射也考慮到周邊國家的安全，所以將導彈設定以最高角度發射。
據北韓《朝中社》報導，金正恩也在場表示，此次試射「大成功」，也說「不論大家成論與否，北韓已經是名副其實的核子大國」，他也表示相信北韓可以與美國軍力抗衡的一天將要到來，美國本土及其太平洋作戰基地均在北韓的射程範圍內，而且未來北韓仍要繼續研發各類精密化核武器。
(中時電子報)
文章來源：勞動新聞
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