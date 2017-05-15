陳水扁會出席世大運開幕？柯P：給法務部決定
台北世大運8月開幕在即，世大運執委會稱開幕式將邀歷任市長參加，包括陳水扁、馬英九及郝龍斌的邀請函都已寄出，今台北市長柯文哲赴議會專案報告世大運，議員王鴻薇質疑，陳水扁仍在保外就醫，適合邀請他嗎？擔心屆時模糊焦點。柯表示，市府只負責發邀請函，能不能來由法務部決定。
王鴻薇指出，世大運是重要盛事，邀請歷任總統、台北市長都是對的，但陳水扁的身分是受刑人，仍在保外就醫中，真的適合邀請嗎？對此柯欲言又止笑說，世大運開幕式8月19日，在那之前還有520，前面有好多活動，「反正我不是第一個。」
王鴻薇認為，世大運集結了那麼多人的心力，焦點應該放在城市的榮耀、運動選手的榮耀，陳水扁現在受到柯的熱情邀約，若真的欣然來赴約，恐怕會模糊焦點。柯表示，他只發邀請函，能不能來還是法務部決定。
王鴻薇要求，柯是否可動用關係，私下叫陳水扁不要參加世大運開幕式。對此柯未具體回應，僅笑稱要煩惱的事情太多了，這不是首要問題，「中國大陸的問題就已經夠焦頭爛額了。」
(中時)
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