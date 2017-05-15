促協金短少 石門上百居民包圍核一廠抗議

不滿促協金減少，石門里長動員700多位居民今（15）日上午包圍石門核一廠抗爭。（李其樺攝）

台電代表出面接受陳情書，承諾將盡速回應居民訴求。（李其樺攝）

台電石門核一廠1號機停修導致發給居民的促協金變少，引發居民不滿；今（15）日上午石門在地里長、居民共700多人包圍核一廠大門，高喊「要尊嚴，要權益，不要核廢料！」除訴求核廢料退出石門區，也要求台電促協金應全額發給居民。台電承諾，將盡速回應居民訴求。

今天上午由石門居民發起的抗議行動，包括新北市議員鄭戴麗香、鄭宇恩、蔡錦賢本人都到場聲援，警方也動員上百警力坐鎮，避免場面失控。

抗議行動發起人、乾華里長曾清松表示，台電核一廠在石門運轉40年，長期阻礙地方建設和經濟發展；去年台電以一號機停運轉為由，將每年端午節居民可領取的促協金由4500元減為3500元，今年得知促協金將再減少，不滿台電作法才發動居民抗爭。

石門居民高舉白布條「要健康不要核廢料」、「核廢料滾出石門」抗議，訴求核廢料遷出石門，讓居民遠離恐懼；並要求台電補足去年及今年應發給居民的促協金差額。

市議員蔡錦賢說，核廢料長期放在石門影響當地房價，支持居民核廢料遷出石門訴求。

市議員鄭戴麗香認為，經濟部在核一廠除役前必須確保居民權益，促協金一毛也不能短少，核一除役後，台電也應公開和居民討論最終補償方案。

台電核一廠隨後派人出面接受居民陳情書，台電表示，針對居民要求補足促協金差額，擬由後端基金專案補助，這部分必須得到經濟部和行政院同意，承諾在2個月內給居民答覆。

(中時)