防疫破功？ 高雄發現疑似登革熱病例

高雄市本土登革熱防疫破功了嗎？衛生局今天指出，27歲女子疑似為本土登革熱病例，該女4月底曾赴馬來西亞旅遊，但返國後直到5月5日起，陸續出現發燒、肌肉痠痛、關節痛等症狀，目前住院隔離，由於超過一般潛伏期時間，衛生局不排除是本土感染個案，已針對個案社區周遭執行孳生源檢查及噴藥滅蚊。

高雄登革熱疫情今年本土個案為0，近10起境外移入個案。衛生局疾管處指出，這名高度疑似本土個案女子，過去沒登革熱病史，活動地以住家、工作地為主，4月15至20日期間赴馬來西亞自助旅行，同行1名友人無症狀。

該個案返國後，沒出現疑似症狀，直到5月5日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、食慾不振、手腳腫脹等症狀，她5月6日、8日及9日至三度到診所看診，9日被通報登革熱，初步檢驗無法排除感染登革熱，必須二次採檢複驗，現於醫院住院隔離治療。

疾管處長潘炤穎指出，登革熱一般潛伏期3至14天，該個案從返國至出現症狀，已超過15天，研判病毒於社區或工作地擴散可能性極高。防疫團隊第一時間，針對疫情發生里段執行孳生源檢查及噴藥滅蚊工作，並由區級指揮中心、工務局及經發局等局處針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢作業。

(中時)