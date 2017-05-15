靖娟基金會調查：台北市7成補習班違法經營幼兒園

靖娟文教基金會指6都補習班非法經營幼兒園的狀況嚴重。（林志成攝）

許多家長送小孩去讀高檔雙語幼兒園，但其實他們讀的是補習班！靖娟兒童安全文教基金會今天公布調查指出，他們抽檢6都173家招收6歲以下幼兒的補習班，發現66家（占38％）違法經營幼兒園，台北市違法比例更超過7成。

教育部統計，近5年國內補習班數量成長了1200家，幼兒園卻減少301家。靖娟文教基金會調查發現，政府對於補習班的管理充滿漏洞，補習班違法做幼兒園的情形比比皆是，不僅師資沒列管，樓層環境及設施設備更是不合規定，讓孩子身陷險境。

靖娟基金會執行長林月琴表示，合法立案的幼兒園，老師需具有教師證或大學幼保科系畢業、學生活動樓層只能在1至3樓、園方要為孩子投保學生團體保險；但如果是補習班，就沒有這些規定，他們請的外籍老師，在國外可能有戀童或是性騷擾紀錄，學生學習過程受傷了，在賠償方面也沒有太多保障。

靖娟文教基金會今年3、4月間，針對6都招收6歲以下幼兒園的補習班進行實地勘查，抽檢的173家補習班中，有66家違法經營幼兒園，比例是38％。其中，台北市50家補習班有36家違規（占72％），新北市50家也有21家違規（占42％）。

林月琴表示，這些補習班在招生簡章或網站公開寫明「招收大、中、小班2-6歲幼兒」，並以「幼兒部、幼兒學員、美語幼兒學校」混淆視聽，如此現象普遍存在於都會地區。

全國教師工會總聯合會幼教委員會副主委顏嘉辰說，滿5足歲的小朋友讀私立幼兒園，每年可獲3萬元補助，但這些打著「幼兒學校名義的補習班」，不在政府的補助範圍，他們以「貴族學校」、「有錢人家小孩在讀」的口號，讓家長上當。

家長Ange1哽咽的表示，他小孩之前在台北市大直一家大型連鎖幼兒園的分校就讀，有一天中午睡覺時，老師將睡袋拉起來，導致他的小孩重摔落地而受傷，事後經過瞭解，這家分校並未立案，並在不久後閉校，學生權益被棄之不顧。

教育部終身教育司科長蔣鎮宇表示，補習班違法經營幼兒園，依規定可處6萬元到30萬元罰款，如果是累犯，甚至可以撤照。今年起，教育部要求地方政府加強查緝補習班非法經營幼兒園，並要將結果公告。

(中時)