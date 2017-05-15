猥褻女乘客 Uber司機遭起訴

一名Uber鄭姓司機去年在北市信義區夜店搭載一名酒醉女子，竟趁機鑽進後座解開女子衣扣襲胸，還辯稱女子主動拉他的手觸摸胸部。台北地檢署認為鄭男所辯不可信，依乘機猥褻罪提起公訴。

起訴指出，鄭姓男子去年11月12日凌晨，前往北市信義區夜店搭載被害女子，車行至復興南路及和平東路交叉口目的地時，見女子已爛醉如泥，竟自左後車門鑽進後座，解開被害女子衣扣襲胸。

被害女子因衣扣遭解開感受涼意，又感覺重要部位遭人撫摸而驚醒，當場喝斥鄭姓男子「你在幹嘛？」隨後報警處理。

鄭姓男子否認猥褻，辯稱為攙扶女子下車才進入後座，且女子可能將他誤認為男友，在車內主動親吻、張開雙臂索取擁抱，甚至拉他的手觸摸胸部。

檢察官認為，鄭姓男子從左後門鑽進後座，與一般司機在右後門攙扶乘客下車作法不同，況且鄭男進入後座後將車門關上，也與常情不符，認定鄭男所辯不足採信。

(中時)