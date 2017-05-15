豬哥亮三句歌詞 唱進國民腦海

豬哥亮一首「斯斯」廣告歌，不少國人聽到都能馬上唱出來。（翻攝自網路）

秀場天王豬哥亮今早傳出病逝消息，但其經典作品仍深入人心，從代言到電影作品都一樣帶給大家歡笑，像過去就曾代言了五洲製藥的「斯斯感冒膠囊」，在廣告中只唱出三句歌詞，就已經成功打進觀眾的記憶中。

雖然在廣告中只有三句簡單歌詞，但卻一直沿用下去，該品牌甚至後來換了代言人後，仍然以同一首歌為廣告主題曲，不少網民都說「這是中毒式洗腦廣告。」、「聽到都會一定跟著唱出來。」等留言，這首歌更曾在網路轉播中，紅到中國及日本去，還有日本網民特地做出日文拼音版本讓大家一起唱，可見豬哥亮把一首簡單廣告歌曲唱進大家的腦海中。

(中時)