有影》白襪神奇跑壘 海灌8分大局

弗雷塞(右)這次機警跑壘，讓白襪8局下狂灌8分逆轉勝。(美聯社)

弗雷塞直衝本壘成功，高興的振臂歡呼。(美聯社)

(01:10更新 加入影音)教士與白襪今天前6局是精彩投手戰，7局上教士從先發左投坎塔納(Jose Quintana)手中，敲出3分炮，取得2分領先；沒想到8局下，白襪打者觸擊成內野飛球被接殺，但靠教士一壘手恍神，三壘跑者奔回本壘，這局狂灌8分，終場白襪以9比3逆轉勝。

8局下，白襪先靠3次保送、失誤、安打，取得4比3領先。接著1出局，一三壘有人，白襪打者偷襲短打，擊成內野飛球，被教士一壘手麥爾斯(Wil Myers)接殺後，背對三壘跑者的麥爾斯，卻將球輕鬆拋給在一壘附近的投手，三壘跑者弗雷塞(Todd Frazier)見機不可失，一溜煙直衝本壘，偷得白襪第5分。

後來教士牛棚崩盤，白襪單局打14人次，靠6保送、4安，海灌8分，演出大逆轉。教士「慢球魔人」韋佛(Jered Weaver)最悲情，先發6局，被敲5安，只失1分，無關勝敗，本季已吞下4敗，勝投還沒開張。

(中時電子報)