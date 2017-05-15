阻擋外界探病 豬哥亮兒致歉曝他生前遺願

豬哥亮大兒子出面向外界致意。(圖／粘耿豪攝)

豬哥亮住院後，都拒絕外界探病，他的大兒子謝順福稍早出面致意，表示是依照父親叮囑，感謝各界及媒體關心，他們接下來會忙於安排後事，懇請大家給予空間。

對於想探望豬哥亮的朋友們卻不得其門而入，謝順福出面致歉，表示：「因為家父生前有交代，只想讓大家看到他很帥、開心的一面，而不是他的病容」，所以家人也不願和其他人聯絡，深深一鞠躬喊對不起。

而他也透露父親病情一度危急，但後來見到謝金燕，身體才一度好轉，「父親戰到最後一刻」，臨終時家人都在身旁陪伴。

(中時電子報)