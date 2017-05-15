華醫高中生報到率近9成

高中生申請進入技職報到率提升，中華醫大的視光系與護理系皆達100％，校長曾信超笑的闔不攏嘴。（中華醫大提供）

過去以高中考大學為主流的台灣教育，因為社會重視專業需求，近5年來逐漸翻轉，不僅技職生要念科大，越來越多高中生也以大學成績申請入報到入學，中華醫事大學今年高中生申請入學報到率近9成，台灣藝術大學的高中生百分百的報到率也超越台大名校。

少子化對各大學的招生衝擊已愈來愈明顯，今年不少一般大學申請入學的報到率都下滑，這些高中生轉而投身報到技職大學。

中華醫事大學校長曾信超提到今年高中生申請入學技職學院報到率顯著提升，是值得關注現象，台北藝術大學、台灣藝術大學、體育運動大學等以專門技能為校務發展的特色的大學，報到率都超過9成，顯示技職教育正翻轉，專業技能學習已成為選校選系的主流。

曾信超分析，技職大學鼓勵在校生考證照與到業界實習，畢業後銜接社會較容易，一般大學生則偏重研究室做實驗，進入社會的適應期普遍較技職體系學生慢。

中華醫大今年高中入學申請報到率達89.12%，其中，護理系與視光系報到率達100%，共有二百多位備取生因無緣入學扼腕，另外，寵物美容學士學位學程與環境與安全衛生工程系報到率都在8成5左右。

(中時)