職場上最難出櫃... 同志友善企業現身聲援

同志友善企業今天現身聲援。（陳宜加攝）

對於台灣的同志族群來說，日常生活的兩大難關在於家庭、職場，也是同志「最難出櫃」的場域。為提倡友善職場，伴侶盟今天邀國內友善企業現身說法，分享他們重視平等價值與同志員工做法，期待更多企業願意擁抱多元。

伴侶盟表示，5月17日為「國際不再恐同日」，由來為1990年世界衛生組織將同性戀從國際疾病與相關健康統計分類中刪除，成為目前國際最多國家共同慶祝的同志人權紀念日，伴侶盟也為此舉辦「See Through」特展。

伴侶盟指出，不少國內友善企業組成「台灣同志友善企業聯盟」（Taiwan Inter-Co LGBT Network），在台灣婚姻平權通過前，便已主動提供同志員工及其同性伴侶與異性戀相同權利與福利，具體實踐友善職場、擁抱多元理念。

博仲法律事務所合夥人郭建中表示，事務所成立15年，成立之初即設定明確目標，針對同仁創造最佳工作環境，重視多元價值、歡迎具備不同特質的人才加入團隊，無論異性戀或同志。目前56名員工中，公開出櫃者有9％。

他也說，博仲最重要的人事政策為「一視同仁」，福利不因性別或性傾向而有任何不同，同性伴侶與異性配偶均可參加眷屬活動與福利，包含員工旅遊、戶外活動、聚餐、健康檢查等，甚至也開放異性、同性婚姻可以請婚假。

博仲公關James Hill表示，他來自英國，也是公司內出櫃同志之一，2015年「台灣同志友善企業聯盟」成立後，代表事務所參與年度大型活動、贊助同志相關影展等，例如連續2年參加同志大遊行與去年婚姻平權集會、公聽會。

國際知名企業麥肯錫（McKinsey）合夥人Nicolas Chapman表示，企業使命為吸引人才，10多年前展開內部辯論達共識，2015年適逢美國討論同性婚姻之際，即曾參與聯署並遞交法庭之友意見書，強調「職場平權」的重要。

他指出，公司針對LGBTQ族群給予健保、福利、稅務協助，同時與異性戀者相同，提供人工授精、育嬰假，甚至性別重置、荷爾蒙療法。台灣分公司副董陳筱婷也補充，研究顯示，重視多元性別平等的企業在財務表現更佳。

台灣同志友善企業聯盟其他成員今天也出席聲援，包括JPMorgan（摩根）、Microsoft（微軟）、花旗（Citi）、Black Rock（貝萊德）等企業。

伴侶盟理事長許秀雯表示，呼應「不再恐同」精神，藉由企業分享在人事、福利政策內容與面臨困難，盼提倡國內友善職場，讓更多企業參考並響應，也讓許多因擔心生計、擔憂遭受歧視而不敢出櫃的同志，在職場更自在。

「職場上人人平等。」她說，目前國際間已有22個國家同婚合法化，在不少全球性企業中，同志與多元性別友善也多為全球性政策，包括婚假、育嬰假與眷屬福利等。但台灣仍常見就業歧視，國家、法律與民間均尚待努力。

(中時)