案情現曙光？ 南檢：已和林奕含父母連繫上

台南地檢署表示，已和林奕含父母取得聯繫。（圖截自影音）

女作家林奕含出殯後，台南地檢署這兩天已和她的父母取得連繫，林奕含父母已答應近日向檢方說明案情，並提供一些林奕含生前所留下的筆記和資料，以便協助檢警清查陳星是否涉及妨害性自主相關法條，至於傳喚時間與偵訊內容，南檢襄閱主任檢察官陳建弘強調，基於偵查不公開不會對外說明。

林奕含輕生案，由於她的父母已連續4度發表聲明，陳補教名師陳星涉及誘姦林女，才導致愛女情緒失控，因而輕生。檢警專案小組透露，此案能否偵辦到陳星，關鍵仍在於林奕含父母能提供多少證據，才能進一步釐清陳星與林奕含交往，到底是脅迫、或是出於兩情相悅，也才能認定陳星是否觸犯妨害性自主相關法。

不過陳建弘表示，林奕含案因涉及妨害性自主內情，因此檢方一定會基於偵查不公開原則，有關林奕含父母到案說明時間與相關內容，不會對外做任何說明。

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(中時)