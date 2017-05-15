台中肉品市場總經理未出席議會備詢 經發局長：加強監督
台中肉品市場總經理楊忠諺，因出國15日未出席市議會業務質詢，引發市議員陳政顯不滿，質疑為何肉品市場總經理楊忠諺未能出席市議會業務質詢？並關心肉品市場的遷建期程。經發局長呂曜志說，他代表楊總經理向議員道歉，強調將加強監督肉品公司的自主管理。
市議員陳政顯說，市府投資四大批發市場包括台中肉品市場、台中果菜運銷、台中魚市場、豐原農產品等股份有限公司；四大市場為總經理制，為何肉品市場總經理楊忠諺今日未能出席市議會業務質詢？
呂曜志表示，對於肉品市場楊總經理沒有出席議會，他也感到無法理解，他先代表楊總經理向議員道歉，市府均有發公文要求議會期間儘量不要出國，將加強監督肉品公司的自主管理情形。
呂曜志說，肉品市場遷建規劃，將以先建後遷方式從北區遷至烏日區，預計107年10月動土，並於110年12月啟用，目前持續辦理農委會核定遷場規劃書、都市計畫用地變更及環境影響評估等作業中。
陳政顯指出，台中肉品市場每天用水量約3,000噸，以8成計算汙水量，至少應有2,500噸，但相關資料中汙水量估算為何僅1,200至1,500噸？
呂曜志強調，環保是第一要務，將要求肉品公司儘量減少排放，至於汙水估算的部分會再仔細了解，因為廢水處理可能外送，不一定在廠內處理。
(中時)
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