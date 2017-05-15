科技部成立服務窗口 避免生醫原料被當毒品

科技部長陳良基今日親自召開記者會，說明單一窗口成立事宜。（楊騰凱攝）

日前中研院士陳良博批蔡政府用舊思維做事，生醫新藥原料被當成化武、毒品卡在海關，延誤研發商機。對此，科技部今召開記者宣布成立單一窗口，協助生技業者備妥完整資料，並送交權責部會審查，因化學藥品可能是潛在的製毒原料，依國際規定確實應把關，但單一窗口能避免業者不曉得資料該送往衛福部、農委會防檢局或環保署化學局，導致延誤報關。

生技產業進行臨床前試驗，經常需要進口多種研究原料，這些研究原料如毒化物、細胞株、免疫細胞、臨床檢體(如腫瘤組織)等，依各物品特性，主管機關可能是衛福部、農委會或環保署，賦稅及通關又屬財政部業務，整個進口報關程序共涉及8個局、處、司、署，若找錯申請單位，來回公文往返將導致申請時間過於冗長。

科技部表示，為使生醫研究及生產原材料進口的報關申請流程更為順暢，科技部設立「生醫產業創新推動方案執行中心」，橫向彙整所有資訊並針對報關穩提成立「單一諮詢窗口」，民眾或廠商在進口前，只需上網搜尋、致電或email詢問，單一諮詢窗口即會詳盡告知民眾或廠商報關申請程序、及該品項的稅則號列等進口規定，讓民眾及廠商針對不同物品、不同部會的報關申請程序，一次備齊所有文件。

科技部指出，之後只需到執行中心所指定的關港貿收件窗口遞件，即可向主管該進口原材料的機關申請核准，以加速不同部會的平行審核時間，期能有效縮短通關時間，爭取生醫原料的有效期限。

科技部長陳良基表示，廠商可能因找不到審查的部門，光前置作業就耗掉很多時間，建置單一諮詢窗口能夠避免此麻煩，各部會受理案件時也比較明確，以免廠商因資料不足而被退件，2016年台灣生技及健康福祉營業額為新台幣4471億元，盼在政策推動下，2020年營業額能超過6500億元。

生醫產業創新推動方案執行中心林治華博士指出，今日起單一服務窗口已正式開始運作，初步是開放電子郵件及電話服務，若業者有需求，也能進一步安排會議當面討論。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)