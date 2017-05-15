群眾翻牆闖立院 反同牧師不起訴

立法院去年12月26日首度實質審查攸關同婚的民法修正案，引發挺同、反同團體在立院外分庭抗禮，更爆發反同民眾衝撞並翻牆進入立院等場面。警方將反同牧師趙曉音與在現場持大聲公喊話的李靜亞，以集會遊行法首謀罪嫌送辦。但台北地檢署認為，全案罪嫌不足，處分趙、李不起訴。

檢方調查，趙曉音為當日遊行活動的路權申請人，但當日被警方以束帶管束留置，顯然沒有能力指揮群眾，群眾翻牆時也不見趙曉音在場；而李靜亞則是拿大聲公喊「反修民法、另想辦法」口號，並無煽動民眾攻擊警察的行為。

(中時)