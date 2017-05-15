藍委呂玉玲質疑以「台灣」向WHO提案 外交部：重點在參與
我國友邦已向世界衛生組織（WHO）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，外交部次長吳志中上午表示，提案是以「台灣」為名義，但提案友邦的數字不便透露。
國民黨立委呂玉玲上午在立法院外交及國防委員會質詢，到底有多少友邦協助？包含與我非常友好的美國及日本嗎？
吳志中表示，數字不方便提供，但「相關國家」會用適當方式表達，與相關國家一直都有聯絡，他們將如何支持台灣，由他們自行決定，不方便代替他們回答。
呂玉玲追問，提案是否會讓議程進入整天辯論？國組司副司長王良玉說，目前尚未有這方面的資訊。
呂玉玲指出，原本是以「中華台北」，現在改由「台灣」名義參與WHA，是否就可以參與？吳志中表示，提案內容確實是以「台灣」為名義，但兩者（中華台北與台灣）都是一個選項，重點在於參與。
呂玉玲詢問，對於美國與日本是否協助提案？接觸努力結果？吳志中強調，每個國家都有國家利益考量，他可以保證會以其方式來支持台灣；他也認為會是「有效率方式」，雖然不一定會成功，但會以最恰當方式，
吳志中說，提案不一定有用，因為還要投票，對WHO幹事長陳馮富珍個人施壓也是有效的方式，美日也都有這樣做。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。