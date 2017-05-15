藍委呂玉玲質疑以「台灣」向WHO提案 外交部：重點在參與

我國友邦已向世界衛生組織（WHO）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，外交部次長吳志中上午表示，提案是以「台灣」為名義，但提案友邦的數字不便透露。

國民黨立委呂玉玲上午在立法院外交及國防委員會質詢，到底有多少友邦協助？包含與我非常友好的美國及日本嗎？

吳志中表示，數字不方便提供，但「相關國家」會用適當方式表達，與相關國家一直都有聯絡，他們將如何支持台灣，由他們自行決定，不方便代替他們回答。

呂玉玲追問，提案是否會讓議程進入整天辯論？國組司副司長王良玉說，目前尚未有這方面的資訊。

呂玉玲指出，原本是以「中華台北」，現在改由「台灣」名義參與WHA，是否就可以參與？吳志中表示，提案內容確實是以「台灣」為名義，但兩者（中華台北與台灣）都是一個選項，重點在於參與。

呂玉玲詢問，對於美國與日本是否協助提案？接觸努力結果？吳志中強調，每個國家都有國家利益考量，他可以保證會以其方式來支持台灣；他也認為會是「有效率方式」，雖然不一定會成功，但會以最恰當方式，

吳志中說，提案不一定有用，因為還要投票，對WHO幹事長陳馮富珍個人施壓也是有效的方式，美日也都有這樣做。

(旺報)