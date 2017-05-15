接軌國際 陳建仁：年派50位博士到矽谷實習

「亞洲矽谷桃園會」高峰會開幕式，股權投資協會理事長邱德成（左起）、國票金融控股公司董事長魏啟林、桃園市長鄭文燦、副總統陳建仁、桃園企業聯合會榮譽會長許勝雄、桃園企業聯合會理事長陳瑞聰、桃園企業聯合會執行長楊文慶與會。（蔡依珍攝）

副總統陳建仁今赴桃園出席「亞洲矽谷桃園會-創新×升級物聯網2017高峰會」論壇，陳建仁說，亞洲矽谷是引領台灣邁向軟硬實力整合的火車頭、也是孕育台灣豐沛能量的搖籃，落實了創新需要兩個條件：開放互助的社群跟足夠試驗的場域，他表示，經過半年努力，亞洲矽谷已有豐碩執行成果，在吸引創新人才方面，團隊每年至少選派50位博士赴矽谷學習，將國外創新能量導入台灣，更重要的是積極研擬《外國專業人才延攬及僱用法》草案，延攬優秀人才進入台灣。

陳建仁還說，連結國際研發能量也是重要策略，政府積極推動與微軟、高通等國外企業合作，也和美國在台協會合辦論壇，更看中國內業界發展，包括聯發科、宏碁、華碩等企業在內的亞洲矽谷互聯網產業大聯盟，已經有超過140位成員加入，成員建言都是推動智慧城市重要依據。

陳建仁也不忘幫桃園市長鄭文燦加持，強調他是協助亞洲矽谷執行中心落腳桃園的關鍵人物，建立中央跟地方密切合作的典範，語氣加重地說：「如果每個地方政府都能和中央如此密切合作，台灣各方面發展一定能更加蒸蒸日上！」

陳建仁也不忘向在場企業大老們喊話，直指新創事業除了政府幫忙，同樣也需要民間協助，呼籲會長跟理監事們「必要時能拉年輕人一把」，年輕小夥子們未來有可能成為叱吒風雲的創新事業領導者。

桃園市長鄭文燦也笑著分享上任2年4個月，桃園增加10萬人，是全台人口成長最快，不單是福利移民，也提供很好就業機會、產業投資跟生活品質改善，更趁機表示：「前瞻多用點錢在桃園是對的！」繳3元只有1元用在桃園不公平，對桃園好，有助幫未來產業火車頭加燃料。

(中時)