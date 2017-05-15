春日「鮭蜜」派對「高顏值」料理好吃又好拍
舒適春日最適合與閨蜜們來場野餐、派對，一起分享自己的手作美味料理。如何吃得美麗、又健康？全台首家以鮭魚為主題的廚藝教室就分享4道養顏美肌料理，以鳳梨、檸檬、南瓜、山藥、無花果等蔬食結合鮭魚入菜，「高顏值」料理好吃又好拍，更是鮭魚控不能錯過的美味。
鮭魚富含Omega-3不飽和脂肪酸及多種營養素，但除了乾煎，還能變化出哪些料理？擅長無油健康烹調的主廚黃燦庭與曾柏山，設計一系列養顏美肌料理。「嫩煎芝麻鳳梨鮭魚藜麥飯」先以鳳梨片、蜂蜜、檸檬等食材醃製鮮嫩鮭魚排，接著慢火乾煎後，放置於炙煎鳳梨片上，再以水田芥、白芝麻作妝點，恰到好處的口感清香彈牙。
「蔬菜無油箔紙包鮭魚」顛覆傳統料理手法，用錫箔紙將新鮮鮭魚排，及香菇、荷蘭豆、紅蘿蔔等健康時蔬包覆，藉以熱對流方式烘烤，讓鮭魚油脂與蔬菜水份釋出，完美呈現食材細膩清甜的鮮味，適合瘦身、愛美的閨蜜們分享。
若鍾情日式口味的養顏料理，「鮭魚南瓜胡麻蕎麥麵」清爽負擔少，集結蒸煮後的新鮮南瓜、蘆筍、及鋪底用的美生菜、蕎麥麵、炙燒鮭魚片，拌上南瓜泥、醬油等調味料調製而成的南瓜胡麻醬，濃郁的胡麻香氣在嘴中散開，綿密香甜的南瓜口感盡在唇齒間。
另一道「無花果鮭魚襯山藥松露醬」主廚以蝴蝶刀法對切鮭魚，將山藥捲入蒸熟後，乾煎至兩面金黃，並於表層綴上櫻桃蘿蔔片與黑松露，同時擁有山藥綿密與鮭魚鮮嫩的雙重口感，佐上特製山藥松露醬，形色吸睛、令人垂涎，美得宛若藝術品般。
(中時電子報)
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