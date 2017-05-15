前瞻計畫立院鬧翻天 中市議員爭取四大工業區應納入

市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿（由右至左）今天在議會質詢，要求經發局爭取台中的四個工業區都要能納入前瞻計畫！（陳世宗攝）

台中市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿十五日在議會質詢，要求經發局爭取前瞻計畫，台中的四個工業區都要能納入，各服務處都有收到中小企業主詢問進度，可見台中的工業區「缺地」嚴重；並呼籲，台中市政府跟立法委員拿出決心，國民黨立委不要再潑冷水，應不分藍綠全力支持前瞻計畫到台中。

經濟發展局長呂曜志說，市府有向中央反應，目前程序還在走！副市長張光瑤強調，這是很確的選擇。

台中有四個園區待發展，分別是豐原神岡豐洲二期工業區、潭子聚興產業園區、太平產業園區、關連工業區三期，山海屯市皆有分布，光徵地就需要相當高的成本，台中市是中小企業的重點地區，更應積極爭取中央的資源，要求四個園區都能被納入。

市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿說，前瞻計畫中「開發在地型產業園區」全台規劃能做20處，各地共有100處園區在爭取，成功機率只有五分之一。謝志忠議員提出經濟部評選的四大條件，除了第一項「當地廠商有開發需求」符合外，其餘三項「自行解決水電困難」、「設有經營管理單位」、「需有永續經營計畫」，經發局做到了嗎？台中有優勢嗎？

謝志忠認為，市政府的決心、立委支持也是很重要的因素，目前正在立法院進行初審的前瞻計畫草案，卻見國民黨立委潑水、翻桌，市政府施政需要地方代表的支持，台中的區域立法委員應扮演地方發展的助力，而非阻力，呼籲國民黨籍的議員、立委共同支持。

張玉嬿表示，經濟部曾經公告「特定地區個別整體變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫」，為部分的農地違章工廠取得合法用地，前瞻建設應該比照辦理，釋出那些已被污染的農地來發展工業園區。台中市政府更應該藉此因地制宜，建立一套農地工廠處理機制，成為全國的範例。

蔡雅玲說，「前瞻就是台中的維他命」，副市長自己是中小企業主出身，應該非常了解企業的心聲，更要將這些聲音帶到中央，台中的府會、藍綠必須團結起來，才能替四個園區都爭取到前瞻計畫的支持。

(中時)