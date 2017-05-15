孩子有愛說不出口 師助學生表真心
「媽媽我愛你」，簡單一句話，很多人卻相當難說出口，想表達滿滿的感恩卻總是吞回肚子裡，高雄市鳥松國小舉辦母親節活動，讓學生將說不出口的愛，以文字率直的表達出來，獲得許多親子熱烈迴響，家長直呼「超暖心」。
滿滿的「愛」貼滿了學校公布欄，還「溢」到各班去。有孩子寫「親愛的媽媽，謝謝您9年來的照顧」、有的則寫下「雖然我考試沒考好，希望你不要生氣，感謝您煮飯給我吃，我非常愛您。」，而有媽媽回應「媽媽收到你卡片很開心，謝謝你平日看到媽媽累了，會體貼地幫媽媽搥背」，還有收到老爸亂入回應「臭小子長大了，了解老爸的用心。」還有媽媽妙回「哥哥只有一個，要好好珍惜。」留言十分逗趣，卻讓親子間有機會表達出平常未出口的心裡話。
不過並非所有的感恩卡都是給父母，一位扮演媽媽角色的姑姑感性回應「親愛的貓咪，謝謝你來到我們家，這個家有你的到來變得更熱鬧、更多的笑聲。從你小baby到現在，我們最大的願望就是你平安健康的長大，姑姑會永遠愛你！」
高市鳥松國小家長會、山達基教會、國際獅子會300E1區、福龍宮、鳥松區公所等團體，相當感動、不少人都濕了眼眶。晚會中一系列精采的演出，及親子互動節目，吸引400多位親子踴躍報名，讓今年的母親節有了溫度也更具意義。
(中時)
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