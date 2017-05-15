南開科大展開服務學習暨傳承訓練 學員收獲滿滿
南開科技大學今15日舉辦「服務學習幹部暨傳承活動訓練」，由生活輔導組帶領全體服務學習幹部及志工服務隊員，遠赴曾文青年活動中心展開服務訓練及傳承課程，透過大團隊的體驗學習，提升學員服務學習實踐與合作交流的默契與共識。
南開科大學務長陳榮煇指出，南開服務學習幹部及志工，擁有優良的社區及校內服務傳統績效，藉由服務學習訓練及傳承活動，落實服務學習的準備、服務、反思、慶賀4階段理念，建構優質團隊幹部，是要讓成員彼此學習互動交流，並在資源上互惠共享，開啟交流管道，相互提攜合作，以擴大實踐服務理念與精神。
這項訓練傳承活動，從「破冰」相見歡、小隊編組啟動，建立團隊共識目標，讓成員彼此認識，瞭解個人特質，強化凝聚團隊向心力。同時訓練課程也規劃多元體驗學習內容，引導學員在團隊中學習溝通、創意思考，並力行團隊合作，最後再透過大團隊合作競賽，考驗各團隊的創意思考與默契，讓學員收獲滿滿。
(中時)
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