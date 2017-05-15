汰換管線 基隆明後天停水23小時影響4900戶

基隆市仁愛區明日上午9時至17日上午8時，基隆市仁愛區南榮路、南新街、曲水街、仁二路、仁三路、仁四路、愛六路及龍安街將進行停水，共計23小時，影響約4900戶供水，水公司也請民眾及早儲水備用。（張穎齊攝）

台灣自來水公司因辦理「基隆市暖暖送市區幹線汰換管線工程」，明（16）日上午9時至17日上午8時，基隆市仁愛區一帶將進行停水，共計23小時，影響約4900戶供水。

水公司第一區管理處表示，仁愛區南榮路、南新街、曲水街、仁二路、仁三路、仁四路、愛六路及龍安街，包含各巷弄屆時將停水，影響戶數約3000戶，另有1900戶靠近市區偏高邊遠地區一帶水壓也會降低。

自來水公司第一區管理處副處長郭德祿表示，從暖暖淨水廠送往基隆市區的主要供水管線，因年久失修，在今年年初開始做相關補強，目前已在13日完成作業，因為要將處理好的管線接回暖暖水源路段，明日起開始停水。

郭德祿呼籲民眾，敬請各用戶留意並盡早儲水備用，請勿將接用水龍頭之橡皮管浸入容器水中及關閉抽水機電源，並配合節約用水、小心火燭，停水措施實非得已，不便之處，敬請見諒。

第一區管理處指出，停水期間若因重大事故需緊急用水，請撥打1910，或撥基隆服務所（02）24245200調派水車送水，工程如順利完成將提前供水，偏高或邊遠地區供水時間可能較慢，請用戶提早儲水備用。

市民藍先生表示，住在偏遠地區的民眾得知訊息不易，停水23小時又是很重要的大事，建議用宣傳車進行巡迴通知會比較好。

(中時)