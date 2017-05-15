26年交情宮主 憶豬哥亮生前最想吃豬腳麵線
秀場天王豬哥亮因大腸癌末期住院多日，最後仍因癌細胞轉移，併發肝衰竭，今（15日）清晨5時8分在睡夢中去世，享壽70歲。豬哥亮生前信奉南投慈善宮多年，與宮主黃李濟有長達26年交情，黃李濟聞豬哥亮病逝噩耗，悲傷不已，她回憶豬哥亮生前最想吃的就是豬腳麵線。
豬哥亮今早傳出過世消息，南投慈善宮第一時間也發聲明，讚豬哥亮是台灣國寶「豬哥亮(謝新達)先生，您對本宮所做的支持和貢獻，本宮眾執事將銘記在心，印象中的您，依舊是那樣的幽默和樂觀，願眾仙佛帶領，無憂前去造福修行，謝謝您 謝主委新達先生，默祝 一路順行 病痛皆除」。
宮主黃李濟和豬哥亮有26年交情，也是他的老朋友，根據《中央社》報導，黃李濟表示，豬哥亮生病前最愛吃豬腳麵線，有次豬哥亮還突然打給她，稱要帶黃李濟吃豬腳麵線，豬哥亮生病期間也對黃李濟說，想吃豬腳麵線，憶起往事讓黃李濟不禁流淚。
黃李濟透露，豬哥亮復出後，她每年都幫他在南投慈善宮安一個延壽斗，住院後更是每天早、晚都幫豬哥亮向神明祈求，期盼能延壽。而豬哥亮去年住院時，黃李濟擔心病情，不過豬哥亮卻爽朗說：「我是『天公子』啦」，也讓她不禁感嘆「他都在開玩笑」。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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