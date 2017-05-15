浩天宮助考生 舉行「孔子筆」開光儀式

浩天宮於孔子殿舉行「孔子筆」開光儀式。（陳淑娥攝）

浩天宮於孔子殿舉行「孔子筆」開光儀式。（陳淑娥攝）

中港高中校長周文松發送青蔥及芹菜。（陳淑娥攝）

學生、家長及阿公阿嬤擠滿走道。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區浩天宮14日舉行「孔子筆」開光儀式，邀請府城祖傳延陵道壇吳政憲道長主持，學生、家長及阿公阿嬤擠滿走道，拿著香一同參拜，張姓國中生說，自己的努力再加上孔子的加持，相信可以考得更好。

昨天包括梧棲區長劉俊信、中港高中校長周文松、梧棲國中校長周宗正、大德國小校長劉瑞祥、中正國小校長張昆鵬、中港國小校長蔡振地、梧棲國小校長吳金銅、永寧國小校長游玉芬及中正附幼園長陳翠螢等學界教育代表，也集氣共同加持。

周文松等校長，代表廟方發送學生及家長青蔥及芹菜，一百份及開光鉛筆四百份，取諧音「聰明」、「勤奮」，學生及家長紛紛搶摸「孔子筆」，周文松表示，學校高中部及國中部參加會考及學測時，都會帶著老師及學生到廟裡祈求文昌弟君考試順利、金榜題名得高分，最主要是文昌帝君是梧棲學子的守護神，也是中港高中信仰的所在地，每年都會來祈求考試順利圓滿成功。

張姓婦人說，「有拜有保佑啦！」她帶著小五的女兒及國中的兒子一起參加「孔子筆」開光典禮，希望文昌帝君能保佑小孩課業精進；張姓國中女說，自己的努力再加上孔子的加持，相信可以考得更好；李阿嬤說，孫女要準備考試沒空來，自己來幫孫女祈福考試順利。

(中時)