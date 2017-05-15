MLB》洋基田中將大落難 1.2局遭太空人KO
洋基15日開心替吉特(Derek Jeter)退休「2號」背號，又在與太空人雙重賽首戰旗開得勝，看似一切順遂，沒想到晚場先發的田中將大卻遭狙擊，僅撐1.2局慘遭KO，4轟、失掉8分、投球局數都寫下本季最糟紀錄，儘管洋基全場揮出10支安打，一度追到剩3分差，最後仍以7比10輸球，田中吞本季第2敗。
洋基雙重賽首戰後來居上，11比6贏球，第二戰推近期斬獲5連勝的田中搶勝，孰料，他卻首局就落難，先被史普林格(George Springer)、瑞迪克(Josh Reddick)「背靠背」開轟，接著2出局滿壘時，布瑞格曼(Alex Bregman)更是毫不手軟，用滿貫炮賞田中一記重拳，太空人首局就打了快一輪。
但田中的惡夢還沒完，2上他一上場再度面對史普林格，再度被轟陽春彈，接著抓到2出局，看似狀況回穩，沒想到又遭貝爾川(Carlos Beltran)擊出二壘安打，失掉2分，洋基見情勢不對，只好把他換下場休息，才總算止住太空人攻勢。
田中此役撐1.2局，難堪的寫下本季最短先發局數，失8分自責分、挨4轟，也雙雙寫下今年最慘紀錄。隨後洋基牛棚雖很夠力，第3到第9局僅讓太空人攻得2分，打線也由老將哈利岱(Matt Holiday)3分炮領軍，一度在9下追到剩3分差，但最後太空人還是技高一籌，讓洋基沒能反撲輸球。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。