MLB》洋基田中將大落難 1.2局遭太空人KO

田中將大(左)慘遭太空人KO，退場後面色凝重的在場邊觀戰。(美聯社)

洋基15日開心替吉特(Derek Jeter)退休「2號」背號，又在與太空人雙重賽首戰旗開得勝，看似一切順遂，沒想到晚場先發的田中將大卻遭狙擊，僅撐1.2局慘遭KO，4轟、失掉8分、投球局數都寫下本季最糟紀錄，儘管洋基全場揮出10支安打，一度追到剩3分差，最後仍以7比10輸球，田中吞本季第2敗。

洋基雙重賽首戰後來居上，11比6贏球，第二戰推近期斬獲5連勝的田中搶勝，孰料，他卻首局就落難，先被史普林格(George Springer)、瑞迪克(Josh Reddick)「背靠背」開轟，接著2出局滿壘時，布瑞格曼(Alex Bregman)更是毫不手軟，用滿貫炮賞田中一記重拳，太空人首局就打了快一輪。

但田中的惡夢還沒完，2上他一上場再度面對史普林格，再度被轟陽春彈，接著抓到2出局，看似狀況回穩，沒想到又遭貝爾川(Carlos Beltran)擊出二壘安打，失掉2分，洋基見情勢不對，只好把他換下場休息，才總算止住太空人攻勢。

田中此役撐1.2局，難堪的寫下本季最短先發局數，失8分自責分、挨4轟，也雙雙寫下今年最慘紀錄。隨後洋基牛棚雖很夠力，第3到第9局僅讓太空人攻得2分，打線也由老將哈利岱(Matt Holiday)3分炮領軍，一度在9下追到剩3分差，但最後太空人還是技高一籌，讓洋基沒能反撲輸球。

(中時電子報)