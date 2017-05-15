士兵離營休假性侵少女 重判7年6月定讞
有性侵前科的男子高志傑，6年前在台東空軍基地服役時，利用離營休假4小時時間，喝酒後性侵就讀國小6年級的少女，案發後少女身心受創、性格大變，她父親求法官加重量刑，最高法院痛斥高男犯後無悔意，今依陸海空軍刑法等罪將他重判7年6月確定。
判決指出，高男在空軍聯隊位於台東的基地擔任二等兵，他在2011年5月14日中午營區「點放」後，先在雜貨店認識魏姓少年，然後再與前往另處聚會，並因此認識就讀國小6年級年僅12歲的被害少女，他趁酒後被害少女扶他入房間休息，竟圖謀不軌。
身材壯碩、孔武有力的高男，利用他的優勢強施被害少女到房間內，繼而壓制她的手部，強行褪下她的衣褲，不顧她哭泣以手推卻，仍加以性侵，案發後她性格大變，逃家遭警方查獲後，經調查才發現她遭現役軍人性侵一事。
歷審都認為，高男有妨害性自主前科，仍未記取教訓，又在服役期間對少女性侵，且到案後在事證明確的情況下，仍否認犯行、顯無悔意，將他重判7年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。