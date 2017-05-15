士兵離營休假性侵少女 重判7年6月定讞

有性侵前科的男子高志傑，6年前在台東空軍基地服役時，利用離營休假4小時時間，喝酒後性侵就讀國小6年級的少女，案發後少女身心受創、性格大變，她父親求法官加重量刑，最高法院痛斥高男犯後無悔意，今依陸海空軍刑法等罪將他重判7年6月確定。

判決指出，高男在空軍聯隊位於台東的基地擔任二等兵，他在2011年5月14日中午營區「點放」後，先在雜貨店認識魏姓少年，然後再與前往另處聚會，並因此認識就讀國小6年級年僅12歲的被害少女，他趁酒後被害少女扶他入房間休息，竟圖謀不軌。

身材壯碩、孔武有力的高男，利用他的優勢強施被害少女到房間內，繼而壓制她的手部，強行褪下她的衣褲，不顧她哭泣以手推卻，仍加以性侵，案發後她性格大變，逃家遭警方查獲後，經調查才發現她遭現役軍人性侵一事。

歷審都認為，高男有妨害性自主前科，仍未記取教訓，又在服役期間對少女性侵，且到案後在事證明確的情況下，仍否認犯行、顯無悔意，將他重判7年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)