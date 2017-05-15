中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

幸運！機率不到2成 北海道大規模雲海翻騰

中時電子報
/編輯
泡湯賞雪趣意生：將溫泉移到戶外，邊泡湯、邊欣賞飄雪奇景，在寒冷的冬天有了一顆被溫熱的心。讓心情變換，白雪就變得詩意盎然。（圖片來源／TOMAMU星野渡假村）
泡湯賞雪趣意生：將溫泉移到戶外，邊泡湯、邊欣賞飄雪奇景，在寒冷的冬天有了一顆被溫熱的心。讓心情變換，白雪就變得詩意盎然。（圖片來源／TOMAMU星野渡假村）

Hokkaido Lover 🇯🇵🇹🇭（@hokkaido_pooh）分享的貼文 張貼

あべ ちさと（@abe_chisato_of）分享的貼文 張貼

欣賞雲海風景看天氣也得看運氣，而日本北海道有處近日開放營業的度假村雲海平台，夏季營業首日就迎來大規模雲海，猶如「太平洋」般壯觀翻騰，根據日媒報導，這般景緻發生機率不到2成，現場上百名等候觀賞雲海的遊客興奮高聲歡呼。

(中時電子報)

文章來源：asahichinese

關鍵字：北海道雲海星野度假村
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。