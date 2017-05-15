幸運！機率不到2成 北海道大規模雲海翻騰

泡湯賞雪趣意生：將溫泉移到戶外，邊泡湯、邊欣賞飄雪奇景，在寒冷的冬天有了一顆被溫熱的心。讓心情變換，白雪就變得詩意盎然。（圖片來源／TOMAMU星野渡假村）

Hokkaido Lover 🇯🇵🇹🇭（@hokkaido_pooh）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 13 3:48下午 PDT 張貼

あべ ちさと（@abe_chisato_of）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 13 4:03下午 PDT 張貼

欣賞雲海風景看天氣也得看運氣，而日本北海道有處近日開放營業的度假村雲海平台，夏季營業首日就迎來大規模雲海，猶如「太平洋」般壯觀翻騰，根據日媒報導，這般景緻發生機率不到2成，現場上百名等候觀賞雲海的遊客興奮高聲歡呼。

(中時電子報)