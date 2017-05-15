豬哥亮安葬基隆？業者：目前家屬還未決定

外傳豬哥亮過世後，將安葬於基隆擁恆文創園區，但業者僅透露家屬尚未決定。圖為擁恆文創園區地景藝術。（曾百村攝）

外傳豬哥亮過世後，將安葬於基隆擁恆文創園區，但業者僅透露家屬尚未決定。圖為擁恆文創園區地景藝術。（曾百村攝）

台灣一代秀場天王「豬哥亮」今天清晨5點10分病逝於台大醫院，目前遺體家屬送往板橋私人葬儀會館處理後事；不過外傳豬哥亮最後可能安葬於基隆市私人墓園，而基隆市最大、最頂級的私人墓園就是擁恆文化園區，不過記者去電業者，業者則透露目前家屬仍未決定，若真的安放基隆，也會盡全力照顧好豬哥亮的「人生落腳處」。

豬哥亮的大兒子謝福順稍早在臨時記者會上，語帶玄機地說：「謝謝擁恆陳總裁」，似乎有意將豬哥亮將安葬在基隆市擁恆文化園區；外傳豬哥亮的家屬曾經到好幾個地方觀看墓穴，對於擁恆文化園區的環境則是讚不絕口，但至今業者相當低調，表示一切都是家屬才能做決定，業者不對外發言。

擁恆文化園區是近年來富有盛名私人墓園，不僅交通便利腹地大，且一年四季型活動，如創下世界金氏記錄的風車地景展，以及冰宮展等，吸引大批民眾到訪，也漸漸讓民眾對於墓園冷冰冰、平日鮮少人至的感覺有所改觀。

(中時)