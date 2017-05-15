大陸漁船頻越界 疑從事違法補給

海巡署中部地區機動海巡隊於烏坵限制水域內，查獲大陸籍漁船違法越界滯留。（翻攝照片）

海巡署中部地區機動海巡隊，14日於烏坵限制水域內，查獲大陸籍漁船違法越界滯留，海巡隊表示，「閩」號漁該近期內再度因越界遭海巡艦艇查獲，遂依法帶返台中港扣留調查，以遏阻越界不法情事。

海巡隊指出，金門艦13日前往烏坵執行「護永專案」巡邏任務，14日4時許，利用雷達發現大陸漁船越界並於限制水域內滯留，立即召集所屬完成整備，施放小艇前往查察。

5時許於烏坵西南方約2.4浬處，成功登檢控制越界大陸「閩」號漁船，經查詢歷次登檢資料並比對人員身分，確認「閩」船之前曾遭海巡艦登檢驅離在案，為遏阻大陸漁船一再越界情勢歪風，遂依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第29、32條及其施行細則第42條等相關規定帶返台中港扣留調查。

海巡隊表示，「閩」船未攜帶漁網漁具，艙內亦未發現漁獲物，研判疑似從事海上油品及物資補給工作，海巡隊將進一步追查幕後是否有集團經營操控或其他不法目的。

(中時)