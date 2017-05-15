房屋稅調漲引恐慌 議員要求中市府苦民所苦

市議員翁美春、邱素貞、陳淑華(由左至右)今天為民請命，希望市府房屋稅能苦民所苦，趕快凍漲！（陳世宗攝）

台中市今年6月將重行評定房屋標準價格，直接影響房屋稅，引起民眾關切。市議員邱素貞、翁美春及陳淑華等人，為民請命，要求市府苦民所苦，審慎評估房屋標準單價調整各項可行方案，希望凍漲自用自宅房屋稅。地方稅務局長陳進雄說，市府將站在體諒市民的角度，以兼顧民眾負擔及租稅公平，提請不動產評價委員會審議。

市議員邱素貞、翁美春、陳淑華15日於財經委員會業務質詢時表示，房地稅基的調整，必須有相對應的配套與機制，才能真正遏止囤地、炒房的大戶；否則受到影響的，還是廣大的市民，只有一戶自住房屋，甚至貸款的受薪階級。

邱素貞指出，目前景氣不佳，希望市府凍漲房屋，讓小市民可以喘口氣；未來如調漲，也應提出相關配套與機制，朝「合理化」方向，本於苦民所苦及兼顧民眾負擔與租稅公平，採對市民衝擊最小的調整方案。

陳進雄說，台中市106年將召開不動產評價委員會，重行評定房屋標準價格各項計算標準，攸關核定房屋稅現值的｢房屋標準單價｣，目前正廣納意見、站在體諒市民的角度研議合理可行方案，審慎評估規劃。

陳進雄表示，核定房屋稅的標準，主要包括房屋標準單價及地段率等，其中參考建材種類等級的房屋標準單價，台中現行仍沿用台灣省73年間制訂標準，迄今已經30多年未調整，大幅偏離市場實際造價，與發展現況不符，影響租稅公平，屢遭監察院及審計處糾正，經評估有調整必要。

陳進雄強調，目前六都中除中市外，其餘五都均已適度調整；全國而言，已有19個縣市作適度調整，其中更有2個縣市已調整兩次。今年辦理重行評定房屋標準價格作業，將依市長林佳龍先前在市政會議上的指示，苦民所苦、將心比心，兼顧民眾負擔及租稅公平，審慎評估考量可行方案，提請不動產評價委員會審議。

(中時)