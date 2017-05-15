男子墜樓重創死亡 疑感情因素尋短

台北市中正區開封街一棟大樓，今早近8時許，發生住戶墜樓死亡案件，承租該大樓9樓的28歲林姓男子，被發現倒臥大樓中庭處，頭部冒血，已明顯死亡。

警方調閱監視器畫面，發現今早林男獨自一人上14樓頂樓，隨後就被民眾發現他墜樓；訪查他友人得知，他近來與女友經常吵架，研判他可能是因為跟女友吵架、感情糾紛想不開才跳樓自殺。目前正聯繫他家屬與女友，以進一步釐清他自殺動機。

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(中時)