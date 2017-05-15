勒索病毒 板橋牙科診所也中招

新北市板橋區陽明街某牙科診所電腦也遭勒索病毒入侵，診所內5臺電腦有4臺被鎖死，1臺因未開機逃過一劫。

被害人昨（14）日向警方報案時表示，本月12日下午5時左右，櫃檯電腦突然出現黑畫面，再恢復畫面時即出現勒索訊息，要求贖金0.17元比特幣（300美元），然後所有程式、檔案都遭鎖死，無法開啟運作。

新北市刑大科偵隊幹員今天上午已至該診所採證，並帶回1臺電腦調查。

(中時)