韓國瑜：只有我當選國民黨才不會分裂
國民黨主席候選人韓國瑜上午拜會雲林縣議長沈宗隆，尋求支持，韓強調自己「嫁」到雲林廿五年，又是眷村長大，加上長期和基層在一起，唯有他當選，國民黨才不會裂，也唯有他可以進行黨的組織再造及改革。沈呼籲所有黨員自主投票，支持韓帶領國民黨東山再起。
韓國瑜由議員妹婿李明哲陪同，拜會沈宗隆，還當眾問韓，「有無感受到雲林的溫暖？」韓答：「雲林四季都很溫暖」，舅子與姐夫間的言語互動耐人尋味。林聖爵、陳俊龍、李培元等國民黨籍議員都出席力挺，甚至誠信聯盟的議員沈銘恭、黃文祥、蔡東富等也來支持。
韓國瑜說，國民黨缺乏有「有擔頭」（膽識）的人才，而且組織崩壞，六個候選人中，只有他兼具出身眷村、「嫁」到中南部、長期和基層及農民在一起，最了解民心思變，也只他當選，國民黨才不分裂，希望在投票前最後衝刺黃金周，大家可以支持他突出重圍。
林聖爵指出，他曾當過黨務幹部，深覺黨組織確實散漫，亟需改造。而黃文祥也表示，國民黨很需要有魄力敢衝的人，重鎖緊螺絲，如果讓舊的人繼續領導，黨就沒希望。
沈宗隆強調，雲林難得出一個像韓這樣的人才，黨內連署出現人頭黨員問題，但連署人數不等於得票數，相信很多黨員會自主投票，呼籲大家投韓，讓韓帶領國民黨東山再起。
(中時)
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