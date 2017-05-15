腦麻兒受虐 父母傷害、違反兒少法起訴
腦性麻痺鄭姓男嬰前年6月才8個月大時，因嗆奶被父母抱到高雄長庚，院方發現男嬰身體多處瘀傷懷疑是兒虐，通報社會局驗傷後緊急安置，但男嬰仍於5個月後死亡，高雄地檢署依違反兒少法及刑法傷害罪起訴男嬰父母。
院方發現，才8月大男嬰抱來時主訴嗆奶，診斷後卻有顱內出血、肋骨、右大腿、左右小腿骨折，雙腿並有大小不等瘀傷，因懷疑是兒虐通報社會局，經高醫驗傷後緊急安置，但5個月後於安置的護理之家嗆奶，送醫後不治。
法醫相驗後，認定男嬰因嗆奶造成缺氧缺血性腦病變、腦性麻痺、癲癇、間質性肺炎，因神經性休克、呼吸衰竭死亡，但不見得與被虐有關因果關係。
雄檢則認定，鄭姓夫妻在照顧男嬰期間，應曾經大力搖晃、毆打親生骨肉，才造成男嬰顱內出血、身體多處受傷，即使夫妻否認犯行，仍將2人起訴。
(中時)
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