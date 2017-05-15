黨主席選舉倒數5天 詹啟賢拜訪中彰榮家
距離520國民黨黨主席投票還剩五天，候選人之一的詹啟賢15日上午拜訪彰化市中彰榮民之家。他指出，長照是他過去30年來持續重視的議題，呼籲老黨員以明智的選擇讓大膽的改革者，為黨帶來改變與新希望，他有信心能在第一輪選舉中擠進前兩名。
今天上午近11點，詹啟賢在詹春柏、張世良等人陪同下，至中彰榮家關心老榮民生活起居與安養環境，一名90幾歲的老榮民原本在交誼廳看報，看到詹啟賢走近示意，一眼就認出他是前員林鎮長詹啟照的胞弟，彼此親切寒暄話家常。
詹啟賢指出，這回雖是初次拜訪中彰榮家，但不同於其他人是為了選舉來拜票，他一直持續關注、且拜訪全台多處養護中心，自己曾任衛生署長，是最早提出長照議題的人，2008馬英九競選總統時的長照白皮書就是由他草擬，當時承諾要在四年內提出相關草案，最後也照時程兌現，順利在立法院通過。
詹啟賢說，大家都很清楚，黨主席選舉第一輪沒有候選人會過半，誰能進前兩名成為關鍵，他一路走來與其他專心從政的候選人路線明顯不同，是有能力、會做事的人，他不花大錢造勢，深入拜會與黨員談心搏感情，呼籲老黨員最後時刻要做出為明智的選擇。
詹強調，只有選出有別以往的黨主席人選，才能用新思維新方法大大膽改革，帶領國民黨解決問題，帶來希望；他有信心能在第一輪擠進前兩名。
中彰榮家主任王正表示，中彰榮家家區內，分為安養、養護、醫療、行政、景觀五個專區，核定床位數319床，包括安養289床和養護30床，收住61歲以上生活自理的榮民，併同安置配偶、父母，日前已獲衛福部通過「高齡友善健康照護機構認證」，今年起也將餘裕床位開放，供一般65歲以上非榮民身分、生活可自理之老人申請入住。
(中時)
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