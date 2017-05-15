安毒原料藏飼料袋 台中梧棲港查獲500公斤
澎湖籍漁船涉嫌自大陸走私安非他命原料，13日傍晚在台中梧棲漁港進行卸貨時遭查獲，起出氯假麻黃鹼重達504公斤，當場逮捕台籍陳姓船長及印尼籍4船員，並一同帶回涉嫌開貨車接應的林姓一家人（夫、妻及子）及白姓司機共4人，陳姓船長已遭聲押獲准。
海巡署中巡局、台中機動查緝隊及台中市警局烏日分局，一年前接獲線報進行長期跟監，13日在台中地檢署指揮下，一舉破獲走私毒品案。
台中機動查緝隊表示，38歲陳姓船長駕駛一艘40噸澎湖籍漁船，涉嫌在海峽中線與大陸籍漁船進行安非他命原料氯假麻黃鹼交易後，11日停靠在梧棲漁港等待接應嫌犯進行卸貨。
查緝隊指出，13日傍晚7時許，49歲林姓男子、47歲林妻、23歲林子一家3口及白姓司機，涉嫌開貨車前往梧棲漁港載運安毒原料遭查獲，起出20袋以豬用飼料包裝的氯假麻黃鹼共504.8公斤，純度非常高，約可製成安非他命300至400公斤，若流入市面將嚴重危害國人生命安全。
查緝隊表示，全案逮捕陳姓船長、印尼籍4船員及接應林嫌等共9人，陳姓船長目前已遭聲押獲准。
(中時)
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