勒索病毒襲台 台電也中鏢
勒索病毒WannaCry肆虐全球，台灣成重災區，台電也受害者。包括台電公司、電廠、營業處等多處疑似受到電腦病毒感染，正在進行機組更新工程的大林電廠也中鏢。台電表示，中毒的電腦是行政電腦，非控制電廠機組運轉的電腦，已立即隔離，供電與更新工程皆不受影響。
台電發言人林德福今（15）日表示，上週六台電內部發現，約有770多台電腦疑似有中毒情況，經排除後週日剩下100多台仍有異常，目前台電正在盤點受損情形。
林德福強調，台電已第一時間拔除網路線隔離，並由資訊人員處理，供電、調度、輸電系統皆無異常。
大林電廠1、2號機正進行更新工程，預計分別於今年6月、明年併聯發電，目前僅3至6號機運轉。
台電強調，電廠的電力系統皆屬封閉系統，並未連接外網，未受勒索病毒影響，供電不受影響。為了因應勒索病毒，昨日全體員工上班前，皆要於電腦開機前拔除網路線並進行系統更新。台電資訊處也正在研擬進一步因應措施。
(工商)
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