華航以最新A350飛台北-舊金山 並增班

華航以A350飛舊金山，左起華航舊金山分公司總經理王家權、觀光局駐舊金山辦事處秘書陳薇如、金山華僑文教服務中心主任吳迪文、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟夫婦、華航美洲地區處長李献光、華航舊金山分公司新任總經理陳雅妮。圖：華航提供

中華航空台北-舊金山航線5月14日起啟用空中巴士A350執飛，是繼阿姆斯特丹、維也納、羅馬等歐洲長程航線後，首度以A350飛航的美洲航點。同時新增每周四、日CI-16／CI-15往返航班，加上原本每日飛航的CI-4、CI-3，總計每周共9個班次；6月28日起再增每周三、五航班，屆時每周將達11班，提供旅客更便捷密集的空中服務。

華航自1970年發展越太平洋航線，舊金山是第一個美國航點，2015年7月啟用777客機服務，今年5月14日起再以A350新機執飛並增班。新增之CI-16台北-舊金山航班為下午6:00出發，同日當地時間下午2:25抵達舊金山；回程班機CI-15舊金山-台北是下午4:50出發，隔日台北時間晚上9:10抵達，提供台美兩地旅客更多航班選擇。

華航率先引進14架A350客機，年底前將交機10架，預計至2018年交付完畢，讓華航長程航網如虎添翼，今年8月起台北-溫哥華航線也將以A350執飛，擴大旅客服務範圍。除直飛航點布局，華航與美國達美航空(Delta Air Lines)、夏威夷航空(Hawaiian Airlines)、維珍航空(Virgin America)及加拿大西捷航空(WestJet)等合作夥伴共掛班號，總計北美地區每周共用班號逾600個班次，藉由延伸航段提升接駁便利性，吸引更多商務與觀光客。

A350新機以「最科技、最環保、最節能、最寬敞、最安靜」著稱，客艙配置包括32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙三艙等，共可載運306位旅客。客艙設計加入年輕時尚的設計元素，使用金屬光感材質增添現代感，視野挑高遼闊，Sky Lounge水郵山驛與依據節慶季節呈現不同主題變幻的情境燈光處處蘊含巧思，為旅客打造最舒適的飛行空間。

華航新世代A350機隊推出後獲獎連連，包括世界四大指標性設計大獎之一的日本Good Design Award，美國知名旅遊雜誌《環旅世界》 (Global Traveler)「最佳商務艙座椅設計」、以及知名國際航空設計評鑑TheDesignAir「2016讀者年度票選大獎」、「2016 航空設計大賞」等。

(工商)