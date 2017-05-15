東華教授施正鋒：小英政府笨懶壞狠 現代陳世美
東華大學民族事務發展學系教授施正鋒15日強烈批評，小英政府笨、懶、壞、狠。連對於過去的忠實盟友，民進黨政府都要貶為沒有代表性的一小撮人，那是使壞，儼然就是現代的陳世美。
蔡政府執政將滿一周年，台獨聯盟15日舉辦「蔡英文政府執政周年檢討與展望座談會」，施正鋒在會中針對蔡政府一年來的施政表現評論，提出以上看法。
施正鋒說，蔡總統似乎相當急躁，一開頭就盯著各部會要拿出業績，未免有霰彈槍打亂鳥之疑。雖是力求表現卻急功近利並非治國之道。
用人問題方面，施正鋒說，許多支持者就是在討官。蔡總統不是萬事通，關鍵在於善用懂得自己政見與理念的人。可能受囿於蔡本身的從政經驗，喜歡業務嫻熟的事務官，或許配合度高，不過碰上像塗改黑心食物標籤的事，被官僚體系玩弄於股掌之間。外圍是陽奉陰違，內圈親信不少是花拳繡腿。
他說最荒唐的是，把文膽當策士、把治國當選舉，政見當然是參考用，說穿了就是懶惰。
蔡總統選前選後都說將是最會溝通政府，百姓卻無法理解化簡為繁的作法。施正鋒指出，像同性婚立法反覆無常，一例一休過度包裝，司法改革綁手綁腳，年金改革折騰一年，終究還是要回到議場。
施正鋒批評，最惡劣的是異議者難以見容，連對於過去的忠實盟友，民進黨政府都要貶為沒有代表性的一小撮人，那是使壞，儼然就是現代的陳世美。做事無能或是無心是一回事，卻不該使用國際經貿談判的方式來對付百姓。總統可兼任黨魁，但把國會當作仰賴鼻息的癩蛤蟆，無視起碼的立法行政分際，顯然把總統當皇帝在做，違反憲政。最狠的則是對於媒體的綿密操作，那是對民主最大的傷害。
(旺報)
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