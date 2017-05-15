來不及跟「豬仔」說再見 黃西田淚：放心跟神明修行
綜藝傳奇天王豬哥亮與黃西田交情深厚，兩人在秀場就擁深厚交情，40多年的老友傳出過世消息，黃西田難過不已，今早邊流淚邊在臉書寫下追思文，嘆來不及跟「豬仔」說再見，不禁想起三、四十年來，兩人在秀場的初相見、錄影帶歌廳秀、節目合作等等，如今卻已天人永隔。
黃西田凌晨得知豬哥亮去「做仙」，頓時驚醒，他心中百般不捨，看年初兩人一起拍氣密窗廣告的相片，黃西田透露，一直希望豬哥亮好轉，兄弟再一起表演「也再也沒有實現的一天了」，黃西田遺憾來不及跟豬哥亮說再見、也再沒機會一起在舞台上表演，黃西田表示仍會懷念著老友「無病無痛了，你的責任圓滿了，豬仔丫，放心的跟著神明修行，一路好走...」。
黃西田稍早現身龍華會館弔念，他難過頻拭淚，黃西田很懷念過去合作時光，並表示豬哥亮每一齣戲、每一個作品，都會特別打電話「叫我一定要挺他」，黃西田哽咽說「他（豬哥亮）是很認真地把生命都放在舞台上」，希望豬哥亮繼續在另一個世界繼續轟動演出。
(中時電子報)
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