川普被譏信用差評 尼克森以來最慘的美總統

美國現任總統川普(Donald Trump)。(圖/美聯社)

川普可能沒有料到，開革柯米已經讓他面臨信任危機飆升，恐怕是自尼克森水門案以來，美國總統爆發最大的信任危機。美國歷史學家達萊克(Robert Dallek)形容川普的信用很「不穩」！因為閱聽人對於他談論該起事件的說法，和新聞報導之間，已經產生相當大的「信用壕溝」(credibility gap)，等於是美國人民給了川普總統一個大大的「差評」！

美國前總統尼克森(Richard Milhous Nixon)1970年代，因水門案竊聽疑雲被迫下台，圖為1973年資料照片。(圖/美聯社)

美國總統川普上周突然宣布開革聯邦調查局長柯米(James Comey)，引發不少人錯愕和驚呼，川普不避諱去年大選期間，被傳與俄國總統普丁過從甚密，很多報導影射他可能與俄駭客干預大選有關，但是他不但不在乎，還在柯米想要開啟調查之際，大動作踢除柯米，令外界聯想到1972年美國尼克森總統發生的水門案竊聽醜聞，後來引爆憲政危機，迫使尼克森在1974年宣布辭職。

根據《今日美國》(USA Today)專欄指出，川普在開除FBI局長柯米以後，所引發的政治風暴，讓他遭受美國總統自尼克森以來，因為竊聽醜聞所造成最大的信用危機。

就整起川普竊聽事件，實質上和處理手法而言，白宮都沒有確切還原事件的照片、錄音或調查記錄，而是僅就川普一人之言，提供這起事件一個新的版本。每每談到事情的證據，川普和他的發言人總會推託其詞，也不澄清或糾正他們曾說錯的言論。川普上周五(12日)甚至在推特上大喇喇，且模糊其詞的說，「我的發言人不可能宣布事情的時候，都很完美、正確！」事後，白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)也沒有進一步澄清，川普說他手中可能握有他和柯米之間的對話，所提及的相關言論到底是認真的還是開玩笑的，令人相當匪夷所思。

儘管如此，美國政治圈正颳起龍捲風，川普處於颱風眼，恐怕面臨尼克森總統以來，美國現任總統遭逢最嚴重的「信用危機」，專欄指出，在官方說法和新聞報導之間，產生一個政治詞彙叫做「信用代溝」(credibility gap)，意思是說閱聽人對於川普描述事件的「新說法」，和相關報導呈現的消息，所產生信任程度之間的「差距」，就好像鴻溝一般，兩者之間距離非常遙遠。因此，美國歷史學家達萊克(Robert Dallek)甚至警告說，川普的信用很「不穩」！

(中時電子報)