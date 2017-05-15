涉殺雙親驚世夫妻案 王忠義：南投檢未採有利證據
南投縣驚世王忠義夫妻涉殺父母，台中高分院裁定停止羈押後，今(15日)首度開庭。檢方及被告律師針對王母死亡鑑定報告各展開攻防，法官裁定將請解剖王母遺體的潘姓法醫及台灣大學醫學院法醫研究所鑑定人員出庭相互詰問調查。王忠義則質疑南投地檢對他有利證據均未採納，事後他將向監察院陳情。
南投縣驚世王忠義與陳麗雅夫妻在3年前涉嫌先後設局殺害父母，詐取保險金及積蓄。南投地院一審在殺母王蔡秀猜部分，依殺人罪判王男無期徒刑、陳女無罪；殺父部分，以證據不足判王男夫妻無罪。台中高分院在今年4月間審理時以台灣大學醫學院法醫研究所鑑定報告指無明確證據證明王男加工殺母，且審酌王遭羈押2年，已無繼續羈押必要，裁定停止羈押，當庭釋放。
台中高分院今天再度開庭，王忠義夫婦由律師陪同出庭，檢察官指稱台灣大學醫學院法醫研究所鑑定時並未參酌案發現場及偵辦現場跌落測試，更未參與王母解剖，要求請當年解剖王母遺體的潘姓法醫出庭作證。
王忠義委託律師則反駁台灣大學醫學院法醫研究所的鑑定成員多人是醫學教授及法醫專科，鑑定結果具權威性，且解剖王母的潘姓法醫也未指稱有外力介入、且死者無抵抗傷。
法官當庭播放案發現場及王母送醫照片，針對有參與全案的法醫提出死者出現「洗衣婦手皮」進行查看，並裁定將請解剖王母遺體的潘姓法醫及台灣大學醫學院法醫研究所鑑定人員出庭相互詰問，進行調查。
王忠義並向法官抱怨表示，不少對他有利的證據，地檢偵辦時卻未採納。他在庭外接受媒體採訪時指出，事後將對偵辦此案檢方向監察院提出陳情。
(中時)
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