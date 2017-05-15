桃園老婦電動車故障 警方馳援好暖心

桃園市龍潭區1名老婦因電動輔助車沒電，所幸龍潭警方熱心協助，先將老婦及孫子載回家。(賴佑維翻攝)

桃園市74歲朱姓老婦15日和孫子開著電動輔助車外出購物，但車輛卻故障，因老婦行動不便，孫子又嚎啕大哭。所幸龍潭警分局中興派出所員警發現，並以巡邏車載老婦回家休息。

警方表示，因為老婦行動不變，加上天氣炎熱，車輛卡在路上，造成交通阻塞，又緊張不知所措。員警隨即輔助推著電動車移往附近路旁陰涼的空地內休息，林員隨即幫忙檢視電動輔助車，發現因電力不足，無法正常行駛，員警見天氣炎熱，便先行將該名老嫗及孫子先以巡邏車載返其家中休息，以確保安全。

(中時)