曾遭傳哈利王子生父 黛妃情夫心臟病發險喪命

休伊特3月時曾受電視訪問，澄清自己非哈利王子的父親，不過外界成對他與黛妃交往的時機充滿疑問。(截圖/YouTube)

英國威爾斯王妃黛安娜(Princess Diana)的外遇情夫休伊特（James Hewitt），兩人的交往時機眾說紛紜，也因此他曾一度被外界認為是哈利王子(Prince Harry)的生父，後來被他本人出面否認。而他在兩周前因身體不適住進醫院，更是在上周六更因中風及心臟病發曾一度命危，好在經過治療已經在恢復當中。

現年59歲的休伊特曾任軍官和皇家馬術教練，他在經過了緊急手術的治療後，醫生還一度表示他只有微乎其微的機會可以復原，不過他的家人表示，所幸目前他已經好轉，正在復原當中，仍需留院觀察幾周。

1985年剛和查爾斯結婚不久的黛安娜王妃(右)。2004年的休伊特(左)。(圖/美聯社)

1999年的休伊特外型俊俏、風度翩翩。(圖/美聯社)

休伊特1986年在倫敦一場派對上認識了黛安娜王妃，而當時黛安娜王妃才剛和查爾斯王子結婚不到5年，曾任英國騎兵團軍官的休伊特，在擔任黛安娜的馬術教練的期間，開始了兩人長達5年的外遇情，而黛安娜則是在1984年生下的小兒子哈利王子。不過在兩人的戀情曝光後，因為時間點的接近，讓外界曾一度盛傳哈利王子的生父其實是休伊特。

查爾斯王子(右)和兒子們哈利王子(中)、威廉王子2007年參加黛妃的紀念會。(圖/美聯社)

休伊特也在事情過了這麼多年之後，難得在今年3月時接受訪問，面對自己是否為哈利王子的生父問題時，他表示：「不，我不是」，還說表示深受這個傳言影響的哈利王子是個「可憐的小伙子」，而他也在訪問中稱自己不後悔和黛安娜的外遇情，他表示黛妃有與眾不同的魅力，很難不愛上她。另外，黛妃的管家伯雷爾(Paul Burrell)也曾證實，黛妃是在生下哈利王子後才與休伊特相識。

(中時電子報)